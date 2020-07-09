09 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:15 Gençliğim Eyvah

00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

02:30 Kanatsız Kuşlar

03:15 Kanatsız Kuşlar

05:15 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

20:00 Oflu Hocanın Şifresi 2

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

22:00 Tam Gaz

22:10 Karanlık Sular