09 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

09 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

09 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: İşte Ayasofya'nın akıbeti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi

ATV YAYIN AKIŞI

00:15 Gençliğim Eyvah

00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

02:30 Kanatsız Kuşlar

03:15 Kanatsız Kuşlar

05:15 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

20:00 Oflu Hocanın Şifresi 2

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

22:00 Tam Gaz

22:10 Karanlık Sular

Kanatsız Kuşlar, Atv, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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