09 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Bay Yanlış

02:30 Her Yerde Sen

03:00 Temizlik Benim İşim

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

10:45 Şevkat Yerimdar

13:30 Bay Yanlış

16:00 Yaparsın Aşkım

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Bizim Hikaye

20:00 Bay Yanlış

22:15 Sen Çal Kapımı

22:45 Bay Yanlış