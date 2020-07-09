09 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:20 Yüksek Sosyete

01:30 İşler Güçler

02:30 Yüksek Sosyete

03:00 Yüksek Sosyete

03:10 Dolunay

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:30 Eyvah Eyvah 3

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8