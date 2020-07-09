09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

09 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: İşte Ayasofya'nın akıbeti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:50 Teknik Analiz

04:20 Teknik Analiz

05:20 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Hedef Süper Lig

06:00 Süper Lig Özetler

06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:00 Süper Lig Özetler

08:30 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:25 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:00 Süper Lig Özetler

15:20 TFF 1. Lig Özetler

15:50 Efsanelerin İzinde

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 Unutulmaz Maçlar

16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin

17:50 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:20 Aktüel Futbol

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:23 Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:16 Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm 16:53 Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: İşte Ayasofya'nın akıbeti
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
07:33
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
07:22
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 08:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]