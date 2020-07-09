09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 Teknik Analiz
04:20 Teknik Analiz
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Hedef Süper Lig
06:00 Süper Lig Özetler
06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:00 Süper Lig Özetler
08:30 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:25 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 Süper Lig Özetler
15:20 TFF 1. Lig Özetler
15:50 Efsanelerin İzinde
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Unutulmaz Maçlar
16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin
17:50 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:20 Aktüel Futbol
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum