09 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
09 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Payitaht Abdülhamid
02:10 Elimi Bırakma
03:05 Elimi Bırakma
04:40 3'te 3 Tarih
05:50 Yiyeceğin Serüveni
06:10 Sağlıklı Mutfak
06:15 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:10 Osmanlı Tokadı
07:25 Sağlıklı Mutfak
08:25 Osmanlı Tokadı
09:50 Tozkoparan
10:20 Tozkoparan
11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:35 Elimi Bırakma
13:00 Elimi Bırakma
16:00 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Şampiyon
23:15 Soru Küpü
23:40 Yiyeceğin Serüveni
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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