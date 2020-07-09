09 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Payitaht Abdülhamid

02:10 Elimi Bırakma

03:05 Elimi Bırakma

04:40 3'te 3 Tarih

05:50 Yiyeceğin Serüveni

06:10 Sağlıklı Mutfak

06:15 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:10 Osmanlı Tokadı

07:25 Sağlıklı Mutfak

08:25 Osmanlı Tokadı

09:50 Tozkoparan

10:20 Tozkoparan

11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:35 Elimi Bırakma

13:00 Elimi Bırakma

16:00 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Şampiyon

23:15 Soru Küpü

23:40 Yiyeceğin Serüveni