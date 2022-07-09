Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Köpek Balığı İstilası 4
02:00 Köpek Balığı İstilası 4
03:30 Magazin D Yaz
04:15 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Gırgıriye'de Cümbüş Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Son Dakika › TV › 09 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika