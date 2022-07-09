Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Menajerimi Ara
04:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Erkenci Kuş
07:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:50 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
22:45 Çok Akustik
Son Dakika › TV › 09 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika