Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Futbol Gecesi
02:00 Aktüel Futbol Transfer
03:15 İngiltere - Avusturya
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 2021 - 2022 Sezonu Derleme
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
21:55 Norveç - Kuzey İrlanda
Son Dakika › TV › 09 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika