Son Dakika Haberleri: 1.000 delegeden sadece 60'ı geldi! Eskişehirspor'da kongre ertelendi...
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1.000 delegeden sadece 60'ı geldi! Eskişehirspor'da kongre ertelendi...

1 saat önce

Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye 1.000 delegeden sadece 60'ı katıldı.

1.000 delegeden sadece 60'ı geldi! Eskişehirspor'da kongre ertelendi..., System.String[]

Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye 1.000 delegeden sadece 60'ı katıldı.


Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:06 
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