1.000 delegeden sadece 60'ı geldi! Eskişehirspor'da kongre ertelendi...
1 saat önce
Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye 1.000 delegeden sadece 60'ı katıldı.
Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye 1.000 delegeden sadece 60'ı katıldı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:06
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