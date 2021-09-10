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1.000'e yakın Darüşşafaka öğrencisi 1,5 yıl aradan sonra okula dönüyor - Son Dakika

1.000'e yakın Darüşşafaka öğrencisi 1,5 yıl aradan sonra okula dönüyor

10.09.2021 12:11
1.000'e yakın Darüşşafaka öğrencisi 1,5 yıl aradan sonra okula dönüyor, System.String[]

Türkiye'nin öğrenci sayısı en yüksek yatılı okulu Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda yeni eğitim ve öğretim yılı, 5'inci ve 6'ncı sınıf öğrencilerinin oryantasyonuyla başladı.

7'nci ve daha üst sınıfta okuyan öğrenciler için fiziki eğitim süreci ise 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Böylece küçük yaşta anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, yaklaşık 1.000 öğrencisine 1,5 yıllık aranın ardından kapılarını açmış olacak.

1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka, yeni eğitim-öğretim dönemine hazır. 158 yıldır, küçük yaşta anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi sunan; Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka'da pandemi dönemine uygun olarak tüm sağlık önlemleri alınırken, yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir ailelerinin yanlarında eğitim-öğretimlerine devam eden 1.000'e yakın öğrenci de 13 Eylül günü okullarına geri dönüyor.

Tüm faaliyetlerinin temeline çağdaş, akılcı, eşitlikçi bir eğitim modelini koyan Darüşşafaka'ya bu yıl 33 ilden 107 öğrenci daha katılıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen sınavda başarılı olarak Darüşşafaka'ya girmeye hak kazanan 107 öğrencinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl okula kabul edilen fakat pandemi nedeniyle eğitimlerine evlerinden devam eden 98 öğrencinin oryantasyon süreçleri de geçtiğimiz günlerde başladı.

Darüşşafaka'da okumaya hak kazanmalarına rağmen bir yıldır uzaktan eğitim gören 98 öğrenci ve velileri ilk kez 6 Eylül'de okullarıyla tanıştı. Türkiye'nin 25 ilinden gelen Darüşşafaka Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi ile velileri 2 gün boyunca birlikte İstanbul Maslak'ta bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları yerleşkesinde vakit geçirdi. Yemekhanede yemek yiyen, yatakhanede uyuyan öğrenci ve veliler, okulu birlikte keşfettiler. 8 Eylül'de 6. sınıf velileri okuldan ayrılırken, 9 Eylül'de ise Türkiye'nin 33 ilinden 107 yeni Darüşşafaka öğrencisi, velileriyle Daçka'ya geldi.

Okul, akademik kadro, yatılı eğitimin işleyişi hakkında veli ve öğrencileri bilgilendiren program kapsamında Darüşşafaka tarihi, iPad eğitimleri, yeni Darüşşafaka velilerinin kurum hakkında bilgilendirilmesi, rehberlik dersi, sağlıklı beslenme ve hijyen semineri, öğrencilere yönelik görsel sanatlar dersleri, fen bilimleri dersleri, müzik dersi, Türkçe ve sosyal bilimler dersleri gibi teorik anlatılar yer aldı.Ayrıca masal anlatımı, piknik, sinema etkinliği, koro çalışmaları, açık havada yapılan parkur etkinlikleri ile herkesin güzel vakit geçirmesi ve kaynaşması hedeflendi.

Pazartesi, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 1.000'e yakın Darüşşafaka öğrencisi 1,5 yıl aradan sonra okula dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1.000'e yakın Darüşşafaka öğrencisi 1,5 yıl aradan sonra okula dönüyor - Son Dakika
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