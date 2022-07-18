Son dönemlerin en popüler giyilebilir teknolojik cihazlarından olan bluetooth kulaklıklar, her an müzik dinlemenize imkan tanıyor. Birçok marka, farklı özelliklerde kablosuz çalışan bluetooth kulaklık üreterek kullanıcıların beğenisini kazanmaya çalışıyor. Biz de sizler için en iyi ve en popüler kablosuz kulaklıkları seçtik. İşte kablo bağımlılığından kurtulmak isteyen müzik severlerin alabileceği 1.000 TL altı en iyi TWS kulaklıkları bir araya getirdik!

1.000 TL altı en iyi TWS kulaklıklar

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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Anker SoundCore R100

Ülkemize yeni giriş yapan Soundcore R100 TWS Blutooth Kulaklık, küçük ve kompakt bir tasarıma sahip. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan cihaz, kulak içi kulaklık yapısıyla konforlu bir deneyim vadediyor.

IPX5 sertifikası alan kulaklık, su geçirmez özelliğe sahip. Cihaz, tek şarjla 6,5 saate kadar pil ömrü bulundururken; şarj kutusu ile ise 25 saate kadar çalma süresi sunuyor. Kulaklığın şarjı ise 1,5 saatte tam doluma ulaşıyor.

Telefon görüşmelerinde daha kaliteli bir ses sunmak isteyen model, çift mikrofon ile donatılıyor. 10 mm dinamik sürücüler, gelişmiş bas ve frekans aralığı sağlıyor. BassUp adlı özel algoritma aracılığıyla ise ses çıkışı ve bas yoğunluğu daha kaliteli bir hale geliyor. Kulaklık, herkese rahat bir kullanım deneyimi yaratmak için üç farklı boyutta kulaklık ucu getiriyor.

Oppo Enco Free2

Kablosuz kulaklıklar gün içerisinde oldukça verimli olabiliyorlar. Kulak içi kablosuz kulaklıklar ses kalitesi, şarj süreleri ve konforu ile ön plana çıkıyor. Ülkemizde satışa çıkan Oppo Enco Free2, tüm gün kesintisiz müzik dinlemeyi sunabiliyor.

Enco Free2, 30 saatlik bir müzik çalma süresine sahip. Tüm gün kesintisiz bir şekilde müzik dinlenebiliyor. Üçlü mikrofon çağrı gürültüsü engelleme, 42 dB derin kişiselleştirilmiş aktif gürültü engelleme, otomatik bağlantı ile mobil kullanımı yoğun olanlara hitap ediyor. Kulaklıkların kendi şarjı ile 6,5 saat müzik dinlemenizi sağlayabileceği ve kutusu yanınızdaysa bu sürenin 30 saate kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Piyasadaki TWS kulaklıklar ayrı ayrı bir BT bağlantısı gerçekleştirirken, Enco Free2 her iki kulaklık için aynı anda BT bağlantısı gerçekleştiriyor. Ayrıca kulaklığın IP54 toz/suya dayanıklılık sertifikası ve dokunmatik kontrolleri bulunuyor.

Huawei FreeBuds SE

Yarım kulak iç tasarıma sahip FreeBuds SE dış kulağın hatlarına uyarak kulak kanalındaki basıncı azaltacak şekilde tasarlanmış. 3 farklı kulak silikonuna sahip kulaklık, 10 mm dinamik sürücü ve ultra hassas polimerik diyaframla, ince titreşimler, geniş bir ses alanı içinde yüzeye zengin dokular sunar. Vokaller, dengeli üç kanallı ses çerçevesi içinde vurgulanarak favori şarkılarınıza keyifle yenilerini eklemenizi sağlıyor.

Kulaklık, çift mikrofon hüzmeleme teknolojisi, kalabalık ve gürültülü alanlarda bile her aramanın kristal netliğinde olmasını sağlamak için hedef sesi ortam gürültüsünden yüksek doğrulukla ayırır.

TaoTronics SoundLiberty 53 Pro

TaoTronics SoundLiberty 53 PRO modeli ise bir önceki modeline göre bazı fiziki farklılıklar içeriyor. Bu farklar arasında LED ışığın konumunun alta alınması ve cihazın USB-C ile şarj olması yer alıyor. Daha net görüşmeler için her iki kulaklıkta da ikişer toplamda dört adet mikrofon yer alırken, kulaklık eşleştirmesi kutunun kapağını açtığınız an başlıyor, herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmıyor.

Çift mikrofon gürültü azaltma teknolojisi ile donatılmış bu gerçek kablosuz kulaklıklar, sesinizin her zamankinden daha net ve tutarlı bir şekilde duyulmasını sağlıyor. TaoTronics SoundLiberty 53 PRO, gelişmiş bas performansı, 6 mm PEEK + PET hoparlör sürücüsü tarafından sağlanan kristal netliğinde ses ve geliştirilmiş bass ile Hi-Fi stereo ses deneyimi katıyor. Kablosuz kulaklıklar tam şarjla 6 saat dayanıyor ve şarj çantasıyla ekstra 24 saat kullanım süresi sunuyor.