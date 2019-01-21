1.002 Kilogramlık Plastik Kapak, 4 Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü

2017 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliğine giderek Akdeniz Bölgesi'ndeki plastik kapak toplama merkezi olan AEDAŞ, bugüne kadar 1.002 kilogramlık kapağın toplanmasına aracılık etti.

2017 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliğine giderek Akdeniz Bölgesi'ndeki plastik kapak toplama merkezi olan AEDAŞ, bugüne kadar 1.002 kilogramlık kapağın toplanmasına aracılık etti. Söz konusu kapaklar, 4 kişinin tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.



Mart 2017'de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) 'Akdeniz Bölgesi kapak toplama merkezi' olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ), bugüne kadar toplanmasına aracılık ettiği plastik kapak miktarı 1.002 kilograma ulaştı. Antalya, Burdur ve Isparta'da gönüllülerin toplayarak AEDAŞ'a teslim ettiği kapaklar, 4 adet tekerlekli sandalyeye dönüşmek üzere TOFD'ye gönderildi.



AEDAŞ, TOFD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, omurilik felçlileri için tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamak amacıyla Antalya'da Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya ile Isparta ve Burdur'daki şubelerine kapak toplama kutuları yerleştirmişti.



Bir yandan kendileri kapak toplayan AEDAŞ çalışanları, diğer yandan da şubelere gelen kapakları gönüllüler adına teslim alarak TOFD'ye ücretsiz gönderimini üstleniyor. AEDAŞ çalışanları ve bölgedeki gönüllüler tarafından bugüne kadar 4 tekerlekli sandalye bedeli kadar plastik kapak toplanarak TOFD'ye aktarıldı.



"Desteklerimiz devam edecek"



Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplumda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "TOFD ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Akdeniz Bölgesi'nde onların plastik kapak toplama merkezi olduk. Omurilik felçli vatandaşlarımızın hayatın içinde daha çok yer alabilmesi için çalışanlarımızın ve bölgemizde bulunan gönüllü vatandaşlarımızın büyük gayreti ile bugüne kadar 1.002 kilogram plastik kapak toplanarak TOFD'e teslim edildi. Bu sayede hem plastik kapakların geri dönüşümü sağlandı, hem de bu kapaklar 4 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye oldu. Bu projede çalışanlarımız ve bölgemizdeki gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yer almak bizler için gurur verici. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın daha çok hayatın içinde yer alabilmesi için desteklerimiz devam edecek." diye konuştu. - ANTALYA

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