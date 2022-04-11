1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş - Son Dakika
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1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş

11.04.2022 14:18

Van'da özel harekat polisleri tek katlı, 1+1 eve baskın düzenledi. Aç ve susuz kaldıkları belirtilen 35 göçmen bir arada yakalandı. Organizatör ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı aldı. Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, 1+1 evde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı.

Özel harekatçıların baskın düzenlediği tek katlı evde 35 Afgan göçmen yakalandı

AÇ VE SUSUZ KALMIŞLAR

Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Aç ve susuz kaldıkları belirtilen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kaçak göçmenler için evin arka tarafına gizli ek kapı girişi yapıldığı da öğrenildi.

Özel harekatçıların baskın düzenlediği tek katlı evde 35 Afgan göçmen yakalandı
Özel harekatçıların baskın düzenlediği tek katlı evde 35 Afgan göçmen yakalandı
Özel harekatçıların baskın düzenlediği tek katlı evde 35 Afgan göçmen yakalandı
Özel harekatçıların baskın düzenlediği tek katlı evde 35 Afgan göçmen yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş - Son Dakika
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