1-1'in rövanşında finale hangisi kalacak? Juventus'un Milan karşısında iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor 1-1'in rövanşında finale hangisi kalacak? Juventus'un Milan karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor

1-1'in rövanşında finale hangisi kalacak? Juventus'un Milan karşısında iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırJUVENTUS - MILANSerie A'da Lazio'nun 2 puan gerisinde ama 1 maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Juventus, son 7 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi.

1-1'in rövanşında finale hangisi kalacak? Juventus'un Milan karşısında iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


JUVENTUS - MILAN


Serie A'da Lazio'nun 2 puan gerisinde ama 1 maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Juventus, son 7 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi.


Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde, Fransa'da Lyon'a 1-0 kaybeden Juve, 1-1 biten ilk maçın rövanşında, İtalya Kupası'nda finale kalmak için mücadele edecek.


Miralem Pjanic'in durumu maç saati netleşecek, milli futbolcumuz Merih Demiral sezonu kapatmıştı.


Son 6 resmi maçında sadece 1 yenilgisi bulunan Milan ise, bu 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederek son zamanlarda pek de parlak bir performansa imza atamadı desek yanlış olmaz.


Kaleci Gianluigi Donnarumma sakat, eldivenler Asmir Begovic'e emanet. Rade Krunic ve Lucas Biglia ise şüpheli.


Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.


Juventus'un ev sahipliğinde oynanan son 6 resmi maçın tamamını Juventus üstünlüğü söz konusu! Milan'ın galibiyeti bulunmuyor...


Juventus, Allianz Stadyumu'nda oynadığı son 6 resmi maçı kazandı. Bu 6 maçın 4'ünde gol yemedi.


Milan son 11 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. Bu 11 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.


Üyelerin yaklaşık %77'si 'La Vecchia Signora'nın rövanşı 90 dakika içinde kazanacağını düşünüyor.


Kadro kalitesi ve sergiledikleri oyunu göz önüne alınca Juventus, Milan'ın çok önünde bir takım. 1-1'in rövanşında bu karşılaşma seyircisiz oynanacak olsa da Juventus, Milan'ı mağlup eder.


Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria kalecisi Audero'yu oldukça zorladı! İzleyelim...


Juventus, Milan, Lazio, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:16 
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