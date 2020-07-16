1,1 milyon varil petrolün sızma riskinin olduğu Kızıl Deniz, çevre felaketiyle karşı karşıya - Son Dakika

1,1 milyon varil petrolün sızma riskinin olduğu Kızıl Deniz, çevre felaketiyle karşı karşıya

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen Safer petrol tankerinin batma ya da patlama riski bulunduğunu belirterek, 1,1 milyon varil petrolün Kızıl Deniz'e sızabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen Safer petrol tankerinin batma ya da patlama riski bulunduğunu belirterek, 1,1 milyon varil petrolün Kızıl Deniz'e sızabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, tankerinin neden olabileceği büyük çevre felaketine dikkati çekti.

Tankerin makine dairesine kontrolsüzce su sızdığını aktaran Lowcock, "1,1 milyon varil petrolün olduğu tankerin batma riski var ve bu sızıntı, 30 yıl önce Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla." dedi.

Lowcock, makine dairesindeki sızıntının dalgıçlar tarafından geçici olarak onarıldığını ifade ederek, ancak bu tamirin sızıntıyı sadece kısa süreli durduracağını ve çok fazla zaman kalmadığını söyledi.

Petrolün denize sızması durumunda Yemen ve komşularının büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağına işaret eden Lowcock, insani yardımların giriş yaptığı Hudeyde Limanı'nın aylarca kapanabileceği ve yüzde 90'ı yardıma muhtaç Yemen halkına yardımların aksayacağı endişesini dile getirdi.

Petrolün tankerden çıkarılması gerek

Sızıntının uluslararası deniz yollarını da etkileyeceği uyarısı yapan Lowcock, "Petrolün 44 yıllık tankerden çıkarılması, sızıntı tehlikesinin ortadan kaldırılmasının tek yolu gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de iç savaşın başladığı günden beri petrol tankeri çürümeye terk edildi ve bakım görmedi.

Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında bulunan tankere BM incelemesi yapılması konusunda şartlar koşuyor ve petrolün tankerden çıkarılması durumunda satışı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1,1 milyon varil petrolün sızma riskinin olduğu Kızıl Deniz, çevre felaketiyle karşı karşıya - Son Dakika
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