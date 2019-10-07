1.2 milyar $’lık yatırımla bin 500 istihdam yarattı
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Cengiz Holding'in 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin'de hayata geçirdiği Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, doğrudan bin 500 kişiye istihdam sağladı.
Cengiz Holding'in 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin'de hayata geçirdiği Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, doğrudan bin 500 kişiye istihdam sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:16
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