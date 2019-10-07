Son Dakika Haberleri: 1.2 milyar $’lık yatırımla bin 500 istihdam yarattı
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1.2 milyar $’lık yatırımla bin 500 istihdam yarattı

32 dakika önce

Cengiz Holding'in 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin'de hayata geçirdiği Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, doğrudan bin 500 kişiye istihdam sağladı.

1.2 milyar $’lık yatırımla bin 500 istihdam yarattı, System.String[]

Cengiz Holding'in 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin'de hayata geçirdiği Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, doğrudan bin 500 kişiye istihdam sağladı.

Cengiz holding, Eti Bakır, Mardin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:16 
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