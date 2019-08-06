Son Dakika Haberleri: 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor
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1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.

1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.
Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09 
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