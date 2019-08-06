1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09
Çiftçilere 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün 18.00'de başlayacak Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak