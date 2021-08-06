1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI - Son Dakika

1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI

1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI PLAN HUKMU DEGiKLiGiASKI iLAN METNiKamu taşınmazlarının Turizm Yatmmlarma Tahsisi Sartnamesi 2021/1 kapsammda degerlendirilmesi dii§iiniilen Kars ili Sar1kam1§ ilc;

1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI PLAN HUKMU DEGiKLiGi

ASKI iLAN METNi

Kamu taşınmazlarının Turizm Yatmmlarma Tahsisi Sartnamesi 2021/1 kapsammda degerlendirilmesi dii§iiniilen Kars ili Sar1kam1§ ilc; esi inonii Mahallesinde bulunan Hazine miilkiyetindeki 592 ada 1-2-3-4-5-6 parsel numarah (eski 24 ada 1-2-3-4-5-6 parsel numarah)

ta§mmazlar ile 591 ada 10-11-12 parsel numarah (eski 75 ada 10-11-12 parsel numarah) ta§mmazlar1 kapsayan ve 13/04/2010 tarihinde onaylanm1§ olan 1/25. 000 olc; ekli SankamI§ (C1biltepe) Kayak Merkezi (: ; evre Diizeni Plan1 degi§ikligi kapsammda Kars Kiiltiir Varhklar1ru Koruma Bolge Kurulu'nun olumlu gorii§iiniin almmas1 kayd1yla "Katerina ve Si§man Ko§k konaklama ve yeme-ic; me tesisi olarak diizenlenebilir ve ilave olarak, yapilann mimari ozelliklerine uygun olmak kayd1yla 100 yatakl1 konaklama tesisileri ve giiniibirlik tesis yapilabilir" olarak 1/25. 000 olc; ekli plan hiikmii degi§ikligi, Kiiltiir ve Turizm Bakanhg1 Plan inceleme ve Degerlendirme Kurulu'nun 14/07/2021 tarihli ve 2021/10 say1h karar1yla 2634 say1h Turizmi Te§vik Kanunu'nun 7. Maddesi uyarmca onaylanm1§ olup Kiiltiir ve Turizm Koruma ve Geli§im Bolgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlama ve Uygulama ili§kin Yonetmelige 15. Maddesine istinaden 06/08/2021 ile 06/09/2021 tarihleri arasmda Kars il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile§tirme Miidiirliigii ilan panosunda ve internet (http://www. karsozelidare. gov. tr/) sayfasmda ask1ya/ilana c; 1karilm1§tlf.

i§ bu ask1 metni heyetimiz tarafmdan tanzim edilerek imza altma ahllilll§tlf.

Plana itirazlar1 olanlarm ask1/ilan 1(bir) ay siiresi ic; erisinde Kars il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile§tirme Müdürlüğü'ne ba§vurmaları gerekmektedir.

ilanen teblig olunur.

06/08/2021

İLAN METNİ : İlan metni için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum 1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1/25000 ÖLÇEKLİ SARIKAMI (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZi ÇEVRE DUZENi PLANI - Son Dakika
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