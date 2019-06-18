Son Dakika Haberleri: 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildi
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1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildi

1 saat önce

Çin'de 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildi.

1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildi, System.String[]
Çin'de 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildi.

Çin'in Şantung eyaletinde Peru'dan yasa dışı yollarla ihraç edilen 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildi. Nisan ayında denizatı kaçakçılığı yapan bir şirketle ilgili ihbar aldıklarını belirten polis yürütülen operasyonlarda 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildiğini açıkladı. Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan denizatları, hükümetlerarası bir anlaşma olan 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) gereğince koruma altında bulunuyor. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
ihbar, nisan, peru, çin, 3. Sayfa
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