1,3 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda: Rakamlar ne söylüyor?
56 dakika önce
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından açıklanan son rapora göre Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısı 1,3 milyona ulaşmış durumda.
Bahçeşehir Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:38
Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından açıklanan son rapora
göre Türkiye
'de ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısı 1,3 milyona ulaşmış durumda.
15-19 yaş aralığındaki gençlerin 2012-2017 yılları arasındaki eğitim ve istihdam durumunu mercek altına alan rapor, genç kadın ve genç erkekler arasında aynı anda eğitim ve istihdam dışında kalanların oranının OECD
ortalamasının çok üzerinde seyrettiğini kaydediyor.
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