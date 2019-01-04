1,3 Milyon Kişinin Dosyası Gelecek Varlık'a Devredildi

Gelecek Varlık bu birleşmeyle kuruluşundan bu yana sektör lideri olan Güven Varlık Yönetim A.Ş'nin hizmet verdiği 1,3 milyon müşterinin de çözüm ortağı olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazetenin 21 Kasım 2018 tarihli sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildiğini bildirdi. İznin ardından birleşme ve devir süreci başlatıldı.

Yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazetenin 02 Ocak 2019 tarihli sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye devri tamamlandı ve Güven Varlık Gelecek Varlık ile birleşti. Artık şirket Gelecek Varlık olarak anılarak faaliyetlerini devam ettirecek.

Kişileri borçlarından kurtarıp yeniden finansal özgürlüklerine kavuşturma misyonuyla hareket eden Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., banka ve diğer finans kuruluşlarının tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın alarak borçların çözümlenmesi alanında hizmet veren finansal bir kuruluştur. Finansal çözüm arayan herkes ile güven ortamı içerisinde kişiye özel ve yapıcı yaklaşımla iş birliği sunar.