1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış

Brezilya Federal Polisi'nin operasyonuyla ağzına kadar uyuşturucu maddeyle dolu yakalanan Türk uçağının Türk pilotu V.D. nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Pilotun mahkemede yaptığı "Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok" yönündeki savunmayı inandırıcı bulmayan hakim, Türk pilotun tutuklanmasına karar verdi. V.D. İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'le birlikte cezaevine konuldu.
Operasyon sırasında Türk pilot V.D.'nin uçağın kapısını kapatıp, motorları ateşleyerek kaçma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatta Brezilya basınına göre Federal Polis silahlarını çekerek pilotu durdurdu.
Yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti:
Sao Paulo kentinde Ribeirao'daki Leite Lopes Havaalanı'ndan kalkan uçak uluslararası uçuşlar için gerekli çıkış işlemlerini yapmak üzere Fortaleza'ya indi. Federal Polis'in ele geçirdiği uçuş planına göre uçak önce Portekiz'in Lizbon kentinden Avrupa'ya girecek, buradan da Brüksel'e geçecekti.
Brezilya saatiyle 05.00 sıralarında denetim için uçağa giren Federal Polis, çok sayıda çantayla karşılaştı. İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'e sorular yöneltilmeye başlandı. Valdez önce iş seyahatine çıktığını söyledi ardından ifade değiştirerek turistik geziye çıktığını savundu. Bir ara polis uçağın diğer bölmelerine bakmak için aşağı indiği sırada pilot kaçma girişiminde bulundu. Uçağın motoru ateşlendi. Uçağın merdiveni geri çekilmeye başlandı. Brezilya basınına göre tam bu sırada Federal Polis ajanları silahlarını çekti ve pilotu durdurmayı başardı.
Daha sonra kamuoyuna yansıyan polis kamerasındaki görüntüler yaşandı. Sözcü'nün haberine göre çantalardan biri açıldı ve yapılan hızlı testle çantadakilerin uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı. Toplam 1304 kilogram uyuşturucu madde 24 bavula dağıtılmış ve kabine yerleştirilmişti.
İspanyol yolcu ile iki pilot, teknisyen ve kabin memurundan oluşan dört Türk mürettebat gözaltına alındı. İkinci pilot, teknisyen ve kabin memuru ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken İspanyol yolcu 60 yaşındaki Gonzalez Valdezve 48 yaşındaki Türk Kaptan Pilot V.D. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Brezilya'daki Türk Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir avukatın da eşlik ettiği duruşmada, Türk pilot ve İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul merkezli bir şirketten İspanyol şahıs tarafından kiralanan uçak, Riyad'dan Malaga'ya ardından da Brezilya'ya hareket etmişti. Brezilya'da aramalara takılan uçağın içerisinde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirilmiş ve olayın ardından uçağın pilotları ve mürettebatı Brezilya'da gözaltına alınmıştı.
İstanbul merkezli ACM Havacılık'tan İspanya vatandaşı bir kişiye kiraladıkları uçakta, Brezilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapılmıştı.
Açıklamada, "ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos'ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Sözkonusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.
Son Dakika › Dünya › 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış - Son Dakika Dünya