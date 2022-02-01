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1.33 promil alkollü şüpheli, çaldığı kablolarla yakalandı - Son Dakika

1.33 promil alkollü şüpheli, çaldığı kablolarla yakalandı

01.02.2022 13:23
1.33 promil alkollü şüpheli, çaldığı kablolarla yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durduran jandarma ekipleri, 1.33 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü çaldığı kablolar ile birlikte yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durduran jandarma ekipleri, 1.33 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü çaldığı kablolar ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri gece saat 03.00 sıralarında Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kınık köyündeki devriye sırasında C.A. isimli şahsın otomobilini durdurdu. Yapılan kontrollerde C.A.'nın 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Aynı zamanda aracın arka tarafından da kablo parçaları olduğu görüldü. Araçta yapılan aramada, bagajda 4 metre uzunluğunda Telekom kablosu, demir kesme makası, nacak, bıçak ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Kınık köyü girişinde yapılan kontrollerde, yaklaşık 10 metre uzunluğunda Telekom kablosunun çalındığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin aracındaki kesilmiş kablolar ile çalınan kabloların aynı tip olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

C.A.'nın 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE

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Akçakoca, Jandarma, Telekom, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1.33 promil alkollü şüpheli, çaldığı kablolarla yakalandı - Son Dakika


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