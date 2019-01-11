1.499 Tl'lik Telefon: Neffos X9 İncelemesi
1 saat önce
Link'in akıllı telefon markası Neffos, genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adından söz ettiriyor.
TP-Link'in akıllı telefon markası Neffos, genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adından söz ettiriyor. 2018'in ilk yarısında yıllık büyüme oranını yüzde 300'e ulaştıran şirket, şimdi de ülkemizde Neffos X9 modelini satışa sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: Youtube
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