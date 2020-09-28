- "1.5 Adana" Efficiency Challenge'da ikinci oldu - Son Dakika

- "1.5 Adana" Efficiency Challenge'da ikinci oldu

Adana'dan Ankara'ya 2,5 TL elektrik harcayan '1.5 Adana' başarılara doymuyor

ADANA - Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretimi gerçekleştirilen '1.5 Adana' isimli elektrikli otomobil, "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ikinci oldu.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı danışmanlığında Kocaeli Körfez Pisti'nde düzenlenen yarışmaya katılan Çukurova Elektromobil takımı kendi tasarladığı ve ürettiği '1.5 Adana' isimli elektrikli araç, 48 takım arasında 60 kilometreyi 600 watt enerjisi harcayarak ikinci olmayı başardı.

Son 4 yıldır birçok yarışmadan derece alan takım, bugün Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret etti. Tuncel, rektörlüğü döneminde takıma gerekli bütün desteğin verileceğini söyledi.

" Avrupa'da da ilk 3 içerisinde olmak istiyoruz"

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, "Bu araç 2 kişilik. 105 kilogram ağırlığında ve tamamen elektrikle çalışıyor. 60 kilometrelik parkuru en az elektrik harcayarak tamamlamak gerekiyor. Aracımızda 60 kilometreyi 600-650 watt harcayarak tamamladı. 1 kilovatt bile değil. 60 kilometreyi 30-35 kuruş harcayarak tamamlamış oldu. Biz Avrupa'da da yarışmalara katılıyoruz. Gelecek sene TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park'ta düzenlenecek. Oradaki yarışmanın da birincisi olmak istiyoruz. Avrupa'da da ilk 3 içerisinde olmak istiyoruz. Daha öncesinde Avrupa'da 2 defa yedinciliğimiz var" diye konuştu.

"Adana'dan Ankara'ya 2,5 TL yakıt harcıyor"

Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Hacı Kılınç ise yarışmadan bahsederek, "Yarışmamız tamamen verimlilik üzerine. 60 kilometrelik parkuru 30 turda 65 dakikada en az yakıtla tamamlayan takım birincilik elde ediyor. Biz son 4 yılda 2 birincilik, 2'de ikincilik elde ettik. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz ama bundan sonra daha da üzerine katıp birinciliği hiçbir takıma kaptırmadan devam etmek istiyoruz. Araç üzerinde yapılan optimizasyonlar, pillerin kullanımı daha iyi konuma getirilirse bu yakıt daha da düşecektir. Aracımız şuanda Adana'dan Ankara'ya 80 kilometre hız ile 2,5 TL'ye gidebildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.