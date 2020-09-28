"1,5 Adana"ya ikincilik ödülü - Son Dakika

"1,5 Adana"ya ikincilik ödülü

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Elektromobil Takımı öğrencilerinin tasarladığı 1,5 Adana isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST 2020 kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Elektromobil Takımı öğrencilerinin tasarladığı 1,5 Adana isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST 2020 kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, yarışmadan dereceyle dönen Çukurova Elektromobil Takımı Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ve öğrencileri kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Üniversite adına takımla gurur duyduklarını belirten Tuncel, başarılarının devamını diledi.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Çukurova Elektromobil Takımı Danışmanı Prof. Dr. Akıllı da üniversitenin yıllardır kendilerine desteğinin sürdürdüğünü söyledi.

TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarının 6 yıldır yapıldığını belirten Akıllı, takımlarının da sürekli yükselen bir grafikle yarışmalara katıldığını kaydetti.

Yarışmanın elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar olmak üzere iki kategoride yapıldığını ve toplam 48 takımın katıldığını anlatan Akıllı, 1,5 Adana'nın 44 elektrikli araç arasında ikinci olduğunu kaydetti.

Son 4 yılın en başarılı takımı olduklarını dile getiren Akıllı, "Aracımız bataryayla çalışan elektrikli bir araç. 105 kilogram ağırlığında ve iki kişilik. Bu yarışma Kocaeli'nde yapıldı. Kocaeli'de 60 kilometrelik bir parkuru aracımız 30-35 kuruş harcayarak tamamladı ve ikincilik ödülü aldı. Geçen yıl bu yarışmada birinci olmuştuk." diye konuştu.

Takımlarında 30 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Akıllı, bundan sonraki hedeflerinin gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek yarışmada birinci, Avrupa'da gerçekleştirilecek yarışmada ise ilk üç içerisinde yer almak olduğunu belirtti.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hacı Kılınç da takımlarının son 4 yılda iki birincilik, iki de ikincilik elde ettiğini söyledi.

1,5 Adana ya ikincilik ödülü
1,5 Adana ya ikincilik ödülü
1,5 Adana ya ikincilik ödülü
1,5 Adana ya ikincilik ödülü

Çukurova Üniversitesi, Çukurova, Adana, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '1,5 Adana'ya ikincilik ödülü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Domuz gribi döneminde maskeli vaazlarıyla dikkat çeken vaiz koronavirüsten vefat etti Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı         
19:19
Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
18:46
Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı         
18:09
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:11
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "1,5 Adana"ya ikincilik ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei