Son Dakika Haberleri: 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi (2)
Son Dakika Güncel 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi (2)

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi (2)

6 saat önce

SAĞLIK DURUMLARI İYİKonya'da bir apartmanın giriş katına terk edilmiş olarak bulunduktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde tedaviye alınan ikiz bebekler ile kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi (2), System.String[]

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilmiş olarak bulunduktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde tedaviye alınan ikiz bebekler ile kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Asistan Doktor Ayşegül Yücel şunları söyledi:

"Çocuklar genelde Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede terk edilmiş halde bulunmuş. Geldiklerinde sağlık durumlarıyla ilgili bir problem yoktu. Ancak bakımsız olduklarını gözlemledik. Vücut ısıları düşmüştü. Kıyafetlerini değiştirip, beslemelerini sağladık. İlk muayelerini gerçekleştirdik. Herhangi bir olumsuzluğa rastalamadık" dedi.

Hastene personelinin Zeynep, Elif ve İbrahim isimlerini koyduğu bebekler ve kız çocuğunun durumu hakkında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de hasteneye gelerek bilgi aldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:25 Kaynak: DHA
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