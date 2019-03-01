1,5 Kilometrelik İletişim Kablosunu Kesen 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de 1.5 kilometrelik iletişim kablosunu kestikleri belirlenen ve suç üstü yakalanan 3 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 1.5 kilometrelik iletişim kablosunu kestikleri belirlenen ve suç üstü yakalanan 3 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Boyacı Mahallesinde iletişim hatlarını kesen N.S., T.K. ve İ.C. jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda merdiven, demir kesme makası, eldiven ve kablolar ele geçirilirken, zanlıların 1.450 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu kestikleri belirlendi.



Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 20 kilo yanmış bakır ele geçirilirken, haklarında işlemleri tamamlanan N.S. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlı İ.C. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı

Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı