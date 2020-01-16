1.5 kilometrelik yol, 100 metreye düşürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1.5 kilometrelik yol, 100 metreye düşürülüyor - Son Dakika

1.5 kilometrelik yol, 100 metreye düşürülüyor

6 saat önce

Talas Belediyesi Koçcağız Mahallesi'nde başlattığı yol çalışmasıyla 1,5 kilometrelik mesafeyi 100 metreye düşürüyor.

1.5 kilometrelik yol, 100 metreye düşürülüyor, System.String[]

Talas Belediyesi Koçcağız Mahallesi'nde başlattığı yol çalışmasıyla 1,5 kilometrelik mesafeyi 100 metreye düşürüyor.


Mahallenin hemen yanıbaşında bulunan mesire alanına ulaşmak için 1,5 km.lik yolu dolaşmak zorunda kalan mahalle sakinleri, yeni yolla birlikte sadece 100 m. mesafe kat edecek.


Yolu kısaltmak amacıyla ilk etapta iş makineleriyle kayalar kırılıyor. Ardından önce altyapısı sonra da asfaltı dökülerek yapımı tamamlanacak olan yeni yol, önümüzdeki günlerde mahalle halkının hizmetine sunulacak.


"BELEDİYEMİZ MÜKEMMEL ÇALIŞIYOR"


Yapılan çalışmayı değerlendiren Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük de çok önemli bir çalışmaya imza atıldığına dikkat çekerek, "1,5-2 km.lik yolu 100 metreye indirecek bir yol yapılıyor. Mustafa Yalçın başkanımız Belediye Mahallemizde projesi için mahallemize geldiğinde burayı söylemiştik. O da uygun görmüştü. Şimdi de çalışmalara başlandı ve kayalar kırılarak yol açılıyor. Bunu yapmak kolay bir iş değil, zorlu bir çalışma ortaya konuluyor. Belediyemiz mükemmel çalışıyor, adeta bir istediğimizi iki etmiyor. Başta Mustafa Yalçın başkanım olmak üzere bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN


Açılacak yolun mesire alanına ulaşımı çok kolay hale getireceğini ifade edene mahalle sakinleri de uzak yolu dolaşmak zorunda kalmayacaklarını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yol yapıyor. Böylece uzak yolu dolaşmak zorunda kalmayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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