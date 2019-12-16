1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı - Son Dakika

1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı

6 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin 'Su Samuru' olduğu ortaya çıktı.

1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı, System.String[]

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin 'Su Samuru' olduğu ortaya çıktı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Aralık 2019 tarihinde hayvan iskeleti görüldüğüne dair gelen bir ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesindeki Şahmelik mahallesine gitti. Burada hayvan iskeletine ulaşan Milli Parklar ve veteriner ekipleri yaptıkları incelemede hayvan iskeletinin yaklaşık iki yıllık olduğunu ve başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan iskeletinin 'Su samuru'na ait olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Kafatasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 cm uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beşikdüzü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
23:50 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
23:49 Kartal sahilinde motosiklet kazası - Son Dakika
23:48 Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika
23:48 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
23:48 Emine Erdoğan: Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetleri, mültecilere de sağlanıyor - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]