1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı - Son Dakika

1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı

11.12.2020 08:46
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 1,5 metrekarelik dükkanında 29 yıldır ayakkabı tamiri, kişiye özel ruhsatlı silah kılıfı, cep telefonu kılıfı, çakı ve çakı kılıfı imalatı yapan Hüsamettin Güngör (52), geçiminin yanı sıra çocuklarını okuttuğunu, iş sahibi yaptığını ve kızını da...

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 1,5 metrekarelik dükkanında 29 yıldır ayakkabı tamiri, kişiye özel ruhsatlı silah kılıfı, cep telefonu kılıfı, çakı ve çakı kılıfı imalatı yapan Hüsamettin Güngör (52), geçiminin yanı sıra çocuklarını okuttuğunu, iş sahibi yaptığını ve kızını da evlendirdiğini anlattı. Güngör, "Önceden ayakkabı yapıyordum. Şimdi ayakkabı yapmıyorum. Çünkü satılmıyor. Benim ayakkabı yaptığım paraya 3- 4 çift ayakkabı alınıyor. Onun için kurtarmıyor bizi de" dedi.

Çay'da esnaflık yapan Hüsamettin Güngör, yaklaşık 29 yıldır, ilçe merkezindeki 1,5 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamiri, kişiye özel ruhsatlı silah kılıfı, cep telefonu kılıfı, çakı ve çakı kılıfı imalatı yapıyor. Emekli olduktan sonra da burada çalışmaya devam eden Hüsamettin Güngör, ailesinin geçiminin yanı sıra 2 çocuğunun öğrenim hayatını da bu dükkandan kazandığı parayla sağladı.

Çay halkının 'Hüsnü' diye bildiği Hüsamettin Güngör, eskiye göre işlerinin iyi olmadığını belirtirken, yaptığı çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi verdi. Güngör, "Ruhsatlı silah kılıfları, bıçak, telefon kılıfları üzerine, normalde mest de yapıyordum. Ama ortam bozulunca bıraktım mesti, bu ufak tefek işleri yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. Önceden ayakkabı yapıyordum. Şimdi ayakkabı yapmıyorum. Çünkü satılmıyor. Benim ayakkabı yaptığım paraya adam 3- 4 çift ayakkabı alıyor. Onun için kurtarmıyor bizi de. 20 senedir muhtarım. Halkla ilişkilerim çok güzel. Komşular da iyi burada. Şu an bizler bu işin son zanaatkarlarıyız. Artık çırak da yok" dedi.'VERGİ DAİRESİ BİLE ŞAŞIRDI'Yıllardır dükkanını değiştiremediğini, çocuklarını okutup, iş sahibi yaptığını belirten Hüsamettin Güngör, "Birini evlendirdim. Oğlum bekar hala. Dükkanım 1,5 metrekare. Vergi dairesi bile şaşırdı, burası kaç metrekare diye. Ben de eller gibi vergimi veriyorum, herkes gibi. 30 senedir elhamdülillah, şükür, vergi üzerinden çok belge aldım. Günü gününe yatırıyoruz vergimizi" diye konuştu.'MASKESİ OLMAYANA MASKE VERİYORUM'Koronavirüs sürecinde dükkanında önlemlere dikkat ettiğini söyleyen Hüsamettin Güngör, şunları söyledi:

"Kolonya bulunduruyorum, gelen müşterilere kolonya ikram ediyorum. Maskemi çıkarmıyorum. İçeriye çok kişi almıyorum, bir kişi alıyorum sadece. Belediyeden bazı arkadaşlar her hafta görevli olarak geliyor, dükkanımı ilaçlıyorlar devamlı. Gelen kişilere maskesi yoksa maske veriyorum. Kendim de devamlı maske takıyorum."


1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı
1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı

Vergi, Silah, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1,5 metrekarelik dükkanına 29 yıl sığdırdı - Son Dakika


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