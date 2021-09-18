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1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım - Son Dakika

1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım

18.09.2021 10:47
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Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Moda Endüstrisi'ni 1,5 milyar dolar ihracat hedefine 1 adım daha yaklaştırdı.

Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Moda Endüstrisi'ni 1,5 milyar dolar ihracat hedefine 1 adım daha yaklaştırdı.

15-17 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen Fashion Prime Fuarı'na "Manufacturing" bölümünde 32 imalatçı/ihracatçı firmayla katılan Ege Hazırgiyim İhracatçıları Birliği, İzmir'de faaliyet gösteren 11 mümessil firma ile 27 EHKİB üyesi arasında 140 ikili iş görüşmesi organize etti. EHKİB, Fashion Prime Fuarı'nda Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Bulgaristan, Hırvatistan ve Fas'tan gelen 4 ithalatçının katılımıyla "Alım Heyeti Organizasyonu"na da imza attı. "Alım Heyeti Organizasyonu"nda 25 ikili iş görüşmesi gerçekleşti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, Fashion Prime Fuarı'nda düzenledikleri çifte organizasyonla 2021 yılı için belirledikleri 1,5 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti. 2021 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 18'lik artışla ihracatlarını 810 milyon dolardan, 959 milyon dolara taşıdıkları bilgisini veren Sertbaş, "Pandemi sürecinde insanlık evine kapandı. Zincir mağazalar kapandı, insanların tüketim hızı düştü. Fiziki fuarlar, sektörel ticaret heyetleri yapılamaz oldu. Böylesi ortamda bile 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Fashion Prime Fuarı ve benzer organizasyonların katkısıyla 2021 yılı sonundaki 1,5 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Fuara katılanlar memnun"

Fashion Prime Fuarı'nın son günü Fuarİzmir'de katılan firmaları ziyaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, katılan firmaların ilgiden mutlu olduğunu, başarılı bir fuarın geçirildiğini dile getirdi. Eskinazi, "İzmir'i fuarlar şehri yapmak istiyorsak başarılı organizasyonları İzmir'e çekmemiz lazım" tespitinde bulunan Eskinazi, "Hem turizm açısından, hem de kente verecekleri katkı açısından, hem de fuar alanımızın değerlendirilmesi için. Bu fuar alanını hak ettiği yere getirmemiz lazım. Onun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Fashion Prime Fuarı ilerisi için umut veriyor. Katılan yabancı firma sayısını arttırdığımız takdirde daha da başarılı olacak" şeklinde konuştu.

EHKİB, Van ve Bursa'dan heyetleri fuarda ağırladı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İzmir moda endüstrisinin ürettiklerini Fashion Prime İzmir Fuarı'nda tanıtırken, diğer taraftan Van ve Bursa'dan gelen heyetlerle iş birliği zemini aradı. Fashion Prime Fuarı, 6. teşvik bölgesinde olan Van'ın İzmirli konfeksiyon sanayicilerine kendisini tanıttığı bir platforma dönüştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in başkanlık ettiği Van heyeti 2 günlük İzmir ziyaretinde konfeksiyon üretiminin önemli merkezlerinden BEGOS'u ziyaret ettikten sonra Fashion Prime İzmir Fuarı'nda konfeksiyon sanayicileriyle bir araya geldi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Van Yatırım Potansiyeli ve 6. Bölge Teşvikleri" konulu sunumla Van'ın sunduğu olanakları sanayicilere aktardı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkileri, Fashion Prime Fuarı'nın ikinci günü EHKİB standını ziyaret etti. EHKİB Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ile UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, iki birlik arasında yapılabilecek ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. - İZMİR

1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım
1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım
1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım
1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım

İhracat, İzmir, dolar, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1,5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım - Son Dakika Ekonomi


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