Son Dakika Haberleri: 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktan sinyal geldi

1.5 milyar ışık yılı uzaklıktan sinyal geldi

1 saat önce

Yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri tespit edildi.

1.5 milyar ışık yılı uzaklıktan sinyal geldi, System.String[]
Yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:50 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor! İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:01:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktan sinyal geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]