1.5 milyar ışık yılı uzaklıktan sinyal geldi
1 saat önce
Yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri tespit edildi.
Yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:50
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