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1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada - Son Dakika

1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada

04.02.2022 11:26

Üsküdar'da Muharrem Tekdal adlı yurttaş sokak ortasından 2 kişi tarafından öldüresiye dövülerek saldırıya uğradı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Tekdal, saldırı emrini veren şahsın, kiraya verdikleri dükkanda işletmecilik yapan kişi olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz Salı günü Üsküdar'da saat 20.30 sıralarında iddiaya göre iş yerinden çıkarak aracıyla evine gelen Muharrem Tekdal isimli vatandaş, otomobilinden indiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Tekdal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kayıplara karıştı.

Tekdal'ın uğradığı saldırı sonrası burnunda ve elmacık kemiğinde kırıklar meydana geldiği tespit edilirken vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlendi. Öte yandan yaşanan saldırı anı ve şüphelilerin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı.

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"DOĞAN ABİNİN SELAMI VAR" DEMİŞLER

Yaşanan korku dolu dakikaları anlatan darp mağduru Muharrem Tekdal, "Arabamdan indiğim sırada iki kişi bana doğru yaklaştı. İçlerinden biri 'Sana Doğan abinin selamı var" demesiyle saldırmaları bir oldu. 2 kişi tekme tokat saldırdılar. Ben en son yere yığıldım. Yerde de vurmaya devam ettiler. Öldüresiye dövdüler. Ölümden döndük, diyebilirim. Burnum ve elmacık kemiklerim kırıldı. Bacaklarımda yaralar var. Ruh halim yerinde değil. Kendimi henüz toparlayamadım" dedi.

"HEM KİRA VERMİYORLAR HEM DE BİZİM ÜZERİMİZDEN İNSANLARI DOLANDIRIYORLAR"

Kiracıları tarafından uzun süredir tehdit edildiklerini belirten Muharrem Tekdal, "Biz Üsküdar'daki dükkanımızı kiraya verdik. Yaklaşık 1 yıldır işletmecilerden kira ödemesini alamıyoruz. Kira ödemedikleri gibi adımıza sahte evraklar düzenleyip piyasayı da dolandırmışlar. Kiracıların, bize yaklaşık 1,5 milyon lira civarı borçları var. Bu olaylar sonrası beni tehdit etmeye başlamışlardı. 'Biz buraya çöktük' gibi sözler ve bazı hakaretlerde bulunuyorlardı. Artık en son canımıza kadar kastettiler. Dükkanıma dahi gidemiyordum. Biz konuyla ilgili şikayetlerde de bulunduk" diye konuştu.

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Saldırı, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada - Son Dakika
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