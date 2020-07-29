1,5 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma yürüttükleri bahanesiyle Sakarya'da bir çiftin yaklaşık 1,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul ve Edirne'de gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler, Sakarya'da ikamet eden yaşlı çifti telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler, FETÖ/PDY bağlantılı kişilerin hesaplarını boşaltacağını, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyleyerek bunun için çiftten kendilerinden gelecek talimatların yerine getirilmesini istedi.

Şüphelilere farklı zamanlarda banka yoluyla ve elden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde TL, döviz ve altın veren çift, kendilerine ait yazlık villanın da satılarak parasının verilmesinin istenmesi üzerine şüphelenerek durumu Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, çok sayıda hesap numarasını inceleyerek şüphelilerin İstanbul ve Edirne'de bulunduklarını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin ele geçirdikleri TL ve dövizleri otomobil alarak değerlendirdiklerini, 700 bin lira değerinde lüks cip alımı için girişimde bulunduklarını belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri İstanbul'daki noterde satış sırasında düzenledikleri operasyonla gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.