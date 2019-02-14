Son Dakika Haberleri: 1,5 Milyon Liralık Kargo Şirketi Soygunu Kamerada

1,5 Milyon Liralık Kargo Şirketi Soygunu Kamerada

45 dakika önce

Fatih'te bir kargo şirketine gelerek silah tehdidi ile yaklaşık 1,5 milyon değerinde dövizi gasp edenlerle ilgili soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı.

1,5 Milyon Liralık Kargo Şirketi Soygunu Kamerada, System.String[]


Fatih'te bir kargo şirketine gelerek silah tehdidi ile yaklaşık 1,5 milyon değerinde dövizi gasp edenlerle ilgili soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest kalırken ikisi adliyeye sevk edildi.  Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nişanca Mahallesi, Koska Caddesi üzerinde 6 Şubat Çarşamba günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketine gelen şüpheli, çantadan çıkardığı silahı şirket çalışanına doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Çalışan, kasada bulunan  200 bin dolar ve 50 bin euroyu silahlı şahsa uzattı. Aldığı paraları çantasına dolduran şüpheli, kargo şirketi çalışanını ise mutfağa götürerek kapıyı üzerine kilitleyerek kaçtı. Çalışanların kurtularak polisi aramalarının ardından polis alarma geçti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gasp olayının şüphelisinin izi   Bahçelievler'de bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler önce şüphelinin arkadaşı olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu Goga K.'ye ulaşarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde, kargo şirketini Avtandil T. isimli arkadaşının soyduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Gürcistan uyruklu Avtandil T. ve ona yardım eden Grigoli K. 'yi Bahçelievler'de bulunan bir adreste kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin gösterdiği adreste yapılan aramalarda ise 19 bin dolar ve 4 bin euro döviz ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerden Goga K. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:

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-Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri

-Ele geçirilen malzemeler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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