1,5 milyon TL'lik 'bebek maması'nı piyasaya sürerken yakalandılar - Son Dakika

1,5 milyon TL'lik 'bebek maması'nı piyasaya sürerken yakalandılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasını dolandırıcılık yöntemiyle alarak İzmir ve Manisa'da piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1,5 milyon TL'lik 'bebek maması'nı piyasaya sürerken yakalandılar, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasını dolandırıcılık yöntemiyle alarak İzmir ve Manisa'da piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasının dolandırıcılık yöntemiyle alınması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın mağdurunun ifadelerinden yola çıkan polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede  dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 10 adet sabıka kayıtları bulunan Y.P., R.O., ile 5 adet sabıka kaydı bulunan D.G., olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin arından 3 şüpheli ürünleri piyasaya sürmek için gittikleri Manisa ve İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.P. tutuklanırken, R.O. ve D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 1,5 milyon TL değerindeki bebek maması sahiplerine teslim edildi.


Dolandırıcılık, Türk Lirası, İzmir, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1,5 milyon TL'lik 'bebek maması'nı piyasaya sürerken yakalandılar - Son Dakika

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