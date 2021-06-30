Antik Yunan dönemine ait 1.5 milyon TL'lik heykeli eseri satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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Antik Yunan dönemine ait 1.5 milyon TL'lik heykeli eseri satmaya çalışırken yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde Antik Yunan dönemine ait heykeli satmaya çalışan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakaladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri ilçede tarih eser kaçaklığı yapıldığı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu öğrenilen tıp tanrısı Asklepios isimli heykeli Y.E. isimli şüphelinin satmaya çalıştığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Jandarma ekipleri, dün 19.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde şüpheli Y.E.'yi otomobiliyle ilerlediği esnada yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda satmaya çalıştığı antika heykel ele geçirildi. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eser ise incelenmek üzere Alanya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.