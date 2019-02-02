1.5 Milyon TL Ödülle Aranan Terörist Yakalandı
55 dakika önce
İstanbul Valiliği 1.5 milyon TL ödülle aranan terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Rüken Kılıç'ın Avcılar'da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı.
İstanbul
Valiliği 1.5 milyon TL ödülle aranan terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice
Rüken Kılıç'ın Avcılar
'da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda, 10-08-2015 tarihinde ABD
Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren ve terör arananlar mavi listesinde 1.5 milyon TL ödülle aranan Hatice Rüken Kılıç, yanında S.Ö. adlı örgüt mensubu ile birlikte Avcılar ilçemizde yakalanmıştı. Yapılan üst aramasında bir adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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