1,5 MİLYONLUK UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU - Son Dakika
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1,5 MİLYONLUK UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

24.05.2022 12:16
1,5 MİLYONLUK UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması ile Adana'dan Antalya'ya getirilen ve piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 16 bin 856 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması ile Adana'dan Antalya'ya getirilen ve piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 16 bin 856 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında E.K.'nin otomobille Adana'dan yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek Antalya'da piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile otomobil Muratpaşa ilçesi havalimanı caddesi üzerinde durdurularak arama yapıldı. Aramalarda 301 kutuda toplam 16 bin 856 sentetik uyuşturucu hap hele geçirildi. Uyuşturucu hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak şüpheli E.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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