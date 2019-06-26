Son Dakika Haberleri: 1,5 saat kalp masajına rağmen kurtarılamadı
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1,5 saat kalp masajına rağmen kurtarılamadı

58 dakika önce

ANTALYA'da denizde boğulan Kadir Sayılı (21), sağlık ekiplerinin 1,5 saat süren kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.

1,5 saat kalp masajına rağmen kurtarılamadı, System.String[]
ANTALYA'da denizde boğulan Kadir Sayılı (21), sağlık ekiplerinin 1,5 saat süren kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahile giden Sayılı, yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra Sayılı'yı deniz üzerinde hareketsiz şekilde yattığını görenler yüzerek yanına gitti. Denizden çıkarılan Sayılı'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Kalbi duran gence sağlık ekipleri ve ilk yardım eğitimi alanlar 1,5 saat boyunca kalp masajı yaptı. Kalbi çalışmayan Sayılı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede de müdahale edilen Kadir Sayılı, yaşama döndürülemedi.
Sayılı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
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