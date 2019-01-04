1.5 Saat Süren Kar Esareti Sonrası Yol Trafiğe Açıldı
18 dakika önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan ve Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla 1.5 saat ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.
Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde bulunan ve Karadeniz
'i İstanbul
'a bağlayan kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla 1.5 saat ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.
Karabük ile Bolu
'nun Gerede
ilçesinde yer alan ve Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu Kemikli rampalarında aniden bastıran kar yağışı sonrası bazı tırların kayması sonucu yol 1.5 saat trafiğe kapandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler yaklaşık 1.5 saat süren kar esaretinden Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kurtuldu.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin imdadına ise bölgedeki köylüler yetişerek zincir sattı.
Öte yandan kar yağışının yoğun bölgede çalışmalarda yapan Bölge Trafik Müdürü Mehmet Kafkas ve Amir Taner Kör'de sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarırken, zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların ise geçişine izin vermedi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
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