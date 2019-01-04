Son Dakika Haberleri: 1.5 Saat Süren Kar Esareti Sonrası Yol Trafiğe Açıldı

1.5 Saat Süren Kar Esareti Sonrası Yol Trafiğe Açıldı

18 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan ve Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla 1.5 saat ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

1.5 Saat Süren Kar Esareti Sonrası Yol Trafiğe Açıldı, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan ve Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla 1.5 saat ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesinde yer alan ve Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu Kemikli rampalarında aniden bastıran kar yağışı sonrası bazı tırların kayması sonucu yol 1.5 saat trafiğe kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler yaklaşık 1.5 saat süren kar esaretinden Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kurtuldu.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin imdadına ise bölgedeki köylüler yetişerek zincir sattı.

Öte yandan kar yağışının yoğun bölgede çalışmalarda yapan Bölge Trafik Müdürü Mehmet Kafkas ve Amir Taner Kör'de sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarırken, zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların ise geçişine izin vermedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

İstanbul, Karadeniz, Karabük, Kar, Güncel
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