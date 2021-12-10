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1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

10.12.2021 18:16

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenliğin, geçen 7 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 1.5 ton uyuşturucu madde skunk ile yakalanıp, İzmir'in Torbalı ilçesine getiren 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenliğin, geçen 7 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 1.5 ton uyuşturucu madde skunk ile yakalanıp, İzmir'in Torbalı ilçesine getiren 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ve talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle geçen 7 Aralık'ta Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılan operasyonla 1,5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler aynı gün Torbalı'ya getirildi. Şüpheliler, 3 günlük gözetim süresinin dolmasının ardından bugün adliye sevk edildi. İfadelerinde, hamal olduklarını, nakliye amaçlı ormanda olduklarını belirtip, çantaların içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediklerini söyleyen 3 şüpheli, tutuklandı.

1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu, Dalaman, Aralık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1,5 TON 'SKUNK' İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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