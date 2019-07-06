Son Dakika Haberleri: 1,5 tona ulaştı...45 bin liraya satışa çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

1,5 tona ulaştı...45 bin liraya satışa çıkardı

1 saat önce

Bursa'da bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.

1,5 tona ulaştı...45 bin liraya satışa çıkardı, System.String[]
Bursa'da bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.

Büyükorhan ilçesinin Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar, 2 yıl önce bir hayvancıdan buzağı aldı. Bu buzağıya gözü gibi bakan üreticinin iki buçuk yılın sonunda hayvanı bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Bursa'da yetişen en iri boğayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden üretici, bir buçuk ton ağırlığa ulaştırdığı boğasını 45 bin lira fiyatla satışa çıkarttı.

Hayvanını kendi yetiştirdiği doğal yemlerle özenle beslediğini belirten Acar, bu hayvanı görenlerin gözlerine inanamadığını ifade etti. Bursa'nın en iri boğasını kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Necati Acar, "Bu hayvana iki yıldır bakıyorum. İsmini Cemil koydum. Hayvanıma özenle baktım. Bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Kendi yetiştirdiğim yemlerle besledim. Kurbanlık olarak satışa çıkarttım. 45 bin lira fiyat istiyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
Necati Acar, Büyükorhan, Balaban, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 tonluk "Cemil", 45 bin TL'den satışa çıkarıldı Dövizdeki dalgalanma nedeniyle ahududu fiyatları yüzde yüz zamlandı İlişkisi yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Eli kanlı kocayı kahraman bekçi tek başına yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:32:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1,5 tona ulaştı...45 bin liraya satışa çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]