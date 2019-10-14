Son Dakika Haberleri: 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (5)
Son Dakika Güncel 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (5)

1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (5)

43 dakika önce

7 SANIĞINDA TUTUKLULUK HALİ DEVAMErzurum'da geçen 25 Ocak'ta Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili ilk kez görülen davada, 7'si tutuklu 8 sanığın savunmalarının ardından, sanık avukatlarına söz hakkı verildi.

1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (5), System.String[]

7 SANIĞINDA TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Erzurum'da geçen 25 Ocak'ta Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili ilk kez görülen davada, 7'si tutuklu 8 sanığın savunmalarının ardından, sanık avukatlarına söz hakkı verildi. Mehmet Zeki Fidan'ın avukatı Ümit Teymuroğlu, "Müvekkilim geçmişe dayalı sabıkası olmasından dolayı kurban seçilmiştir. Hakkındaki iddialara tek tek çürütülmüş. Yurt içi ve yurt dışında ticaret yapan iş insanıdır. İtibarı zedelenmektedir. Müvekkil hakkında ki tüm beyanlar çelişkili ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Sanık avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti 7 sanığın da tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.


Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu
Türkiye'de oynanacak Devler Ligi finali ile ilgili UEFA'dan açıklama: Yaptırım için erken Son dakika! ABD basını: ABD, Türkiye'ye bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir KKTC iktidar partisinden Mustafa Akıncı çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 22:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]