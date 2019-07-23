1,5 tonluk "Hüdai" pazara çıkarılamadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1,5 tonluk cüssesi nedeniyle pazara çıkartılamayan, "Hüdai" adı verilen dana besihanede satışa sunuldu.Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hareketlilik başlarken, besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları hayvan pazarlarında görücüye çıkarıyor.Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, emekli olduktan sonra hayvan yetiştirmeye başlayan İbrahim Güntaş, Sandıklı Kırkpınar Mahallesi'nde yetiştirdiği ve "Hüdai" ismini verdiği simental cinsi 1,5 tonluk danayı 30 bin liraya satacağını belirtti.Hüdai'yi iri cüssesi nedeniyle hayvan pazarına çıkaramadıklarını söyleyen Güntaş, "Besihanede kırılmadık yer bırakmadı. Alıcılarını buraya bekliyoruz." diye konuştu.Güntaş, yetiştirdiği danalara türkü söyleyerek baktığını anlatarak, "Kurbanlığımız 2,5 yaşında ve 1 ton 500 kilogram. Nasip olursa bu yıl inşallah kurban olacak. 4x4 traktörü olanları da beklerim, takas yapabiliriz. Kendi yonca, arpa ve yemlerimiz ile yetiştirdik." ifadelerini kullandı.