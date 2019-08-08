Son Dakika Haberleri: 1.5 tonluk 'S-400' 17 bin 250 TL'ye satıldı
Son Dakika Güncel Haber

1.5 tonluk 'S-400' 17 bin 250 TL'ye satıldı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyfi Keyvan, 20 bin TL istediği 'S-400' ismini verdiği kurbanlık boğayı hayvan pazarında 17 bin 250 TL'ye sattı.

1.5 tonluk 'S-400' 17 bin 250 TL'ye satıldı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyfi Keyvan, 20 bin TL istediği 'S-400' ismini verdiği kurbanlık boğayı hayvan pazarında 17 bin 250 TL'ye sattı.

Arıcı köyünde hayvancılık yapan Seyfi ve İbrahim Keyvan kardeşler, 1.5 ton ağırlığında olan simental cinsli 'S-400' isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 3 senedir S-400'e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, boğasının fiyatını 20 bin TL olarak belirledi.

Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan, boğasının bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için bu ismi koyduğunu ifade etti.

"S-400 isimli boğa kendi buzağımız" diyen Keyvan, "3 yaşında ve 3 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum. Aldığım günden bu zaman kadar özel olarak ilgilendim. Şu anda 1.5 ton ağırlığa ulaştı" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya kafa tutarak S-400'leri Türkiye'ye getirdi. Bizim boğamız da bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk" diyen İbrahim Keyvan ise, boğasını fiğ, arpa ve yonca ile besledikleri söyleyerek, boğanın son derece sağlıklı olduğunu ifade etti. "Böyle hayvan yetiştirmekten gurur duyuyorum" diyen Keyvan, "Gece gündüz sürekli hayvanlarla ilgileniyoruz. Bu iş sevilmeden yapılmaz. Mesleğimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

20 bin TL istenilen S-400 isimli boğa hayvan pazarında 17 bin 250 TL'ye Akçay Mahallesi Muhtarı Fehmi Vargeloğlu'na satıldı. - ÇORUM
Çorum, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!
Faiz indirimi konut sektörünü hareketlendirdi Yabancı uyruklu şahıs 'Savcıyım' deyip 43 bin TL dolandırdı Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1.5 tonluk 'S-400' 17 bin 250 TL'ye satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]