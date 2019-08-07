Son Dakika Haberleri: 1,5 tonluk 'Süleymanpaşa'nın fiyatı 30 bin lira
Son Dakika Güncel Haber

1,5 tonluk 'Süleymanpaşa'nın fiyatı 30 bin lira

59 dakika önce

TEKİRDAĞ'da kurulan hayvan satış pazarında 30 bin liraya satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.

1,5 tonluk 'Süleymanpaşa'nın fiyatı 30 bin lira, System.String[]
TEKİRDAĞ'da kurulan hayvan satış pazarında 30 bin liraya satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.
Kurban Bayramı'na günler kala kurbanlıklar, satış noktalarında görücüye çıktı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan satış pazarında yoğunluk  oluşmaya başladı.  30 bin liradan satışa sunulan 'Süleymanpaşa' adlı 1,5 ton ağırlığındaki boğa ise pazarın gözdesi oldu. Boğanın sahibi Tamer Ülkü, "Boğamızı 2,5 senedir besliyoruz. Pazara getirdik, hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu 1,5  ton. Adı Süleymanpaşa, Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık. Pazarın gözdesi Süleymanpaşa'mız" dedi.



Kurban Bayramı, Süleymanpaşa, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesinden memurlara bayram ikramiyesi New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1,5 tonluk 'Süleymanpaşa'nın fiyatı 30 bin lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]