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1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika

1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI

29.07.2021 10:08

1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞICemil ÖZDEMİR-Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerine inen komşuları, bebeğin vücudunun yaraları gördü.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerine inen komşuları, bebeğin vücudunun yaraları gördü. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, babayı mahallede gören komşuları darbetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen Suriyeli baba evinin önünde mahalleli tarafından darbedildi.

"BEBEĞİN HER YERİNE SİGARA YANIKLARINI GÖRDÜK"

Zilan Akman "Bebek ağlama sesine indik aşağıya, apartman boşluğunun orada bir cam var oradan baktık. Çocuk yere çömelmiş titriyor ve ağlıyordu. İçeriye girdik. Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördük. Polisi aradık. Polisle beraber bebeği hastaneye götürdük. Çocuk şu an tedavi altında durumu iyi değil. Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arkadaşım Arapça biliyor. Ayağına ne olduğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden sigara paketini aldı yaralarına bastı. Doktor da gördü zaten sigara yanığı olduğunu söyledi. Hastanede bir gün çocuğun yanında kaldım. Sonra kurumdan geldiler beni gönderdiler. Bebeğin çektiği acıya büyük bir insan dayanamaz, babanın yarım saat önce serbest bırakılıp eve geldiğini söylüyorlar. Biz Seyf bebek için adalet istiyoruz" dedi.

"VÜCUDUNA BAKTIK HER YERDE MORLUK VARDI"

Safa Bayad "Bir ses geldi. Çocuk çok bağırıyordu. Aşağıya indik, çocuğun çok korktuğunu gördük. Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı. Hemen polisi aradık" dedi.

"ÇOCUĞUNU HER GÜN BAŞKA BİRİLERİNE BIRAKIYORDU"

Komşu Kazım Akman "Sabah kızım aradı. Alt kattan çocuk sesi geldiğini söyledi. Aşağı inip bakmış, çocuk çığlık atıyor ve titriyordu. Sonra hastaneye götürdüler. Tırnağında yara vardı çocuğun, can havliyle çocuk kendi tırnağını söküyor. Kızım 'Ne yapalım' diye sordu. Ben de hemen polisi arayın dedim. Babasının böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Çocuk şu an tedavi altında. Eğer babası bunu yaptıysa en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. 25 gündür burada kalıyordu. Çocuğunu her gün başka birilerine bırakıyordu. Daha önce cezaevine girdi. Çocuğu başkasına bırakmıştı. Çocuğun babası seviliyordu mahallede ama çocuğun vücudunu hiç görmemiştik. Sigara izlerini görmemiştik. Görseydik müdahale ederdik. Çocuğu annesi terk etmiş. Çocuğun videosunu attılar bana bakamadım. Adalet yerini bulsun. Adam başımıza musallat olsun öldürelim mi? Nasıl bunu bırakıyorlar. Toplumda böyle insanın bir dakika durması zarardır." dedi.

"ÇOCUĞUN VÜCUDUNDAKİ YARALARDAN HABERİMİZ YOKTU"

Burhan Aygün "Lokantadaki esnafın elinde görüyorduk bebeği. Bir işi olup acil gitmesi gerektiğini söylüyordu. Biz de inanıyorduk. Çocuğun vücudundaki yaralardan izlerden hiç haberimiz yoktu. Bebeğin bazen ağlama sesleri geliyordu. Biz normal bebek ağlaması sesi zannediyorduk." dedi.

"BABASI ÇOCUĞA HER ZAMAN VURUYOR"

Türkçe konuşamayan Suriye uyruklu Cemal isimli bir kişi, kendisini tercüme eden Safa Bayat aracılığıyla şöyle konuştu: "Bazen aynı evde kalıyoruz. Babası çocuğa her zaman vuruyor. Yemek vermiyor. Kötü muamele yapıyor. Akli dengesi yerinde değil"

1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI
1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI
1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI
1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI

Suriyeli, Bebek, Şişli, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika


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