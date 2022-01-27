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1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı - Son Dakika

1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı

27.01.2022 10:20
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1.5 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlenen anne, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1.5 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlenen anne, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar yaşayan genç kadın, "Kızım içeride düşer, bir şey olur diye çok korktum. Çok farklı bir duygu. Şu an bile elim ayağım tutmuyor, titriyorum" dedi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Öztürk kirli bebek bezlerini çöpe atmak için balkona çıktığı sırada, 1 buçuk yaşındaki kızı T.Ö. balkon kapısı üzerine kilitledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona çıktı. Balkon kapısını açan itfaiye ekipleri hem anneyi hem de küçük kızı kurtardı.

"Titriyorum"

Panik olan anne Emine Öztürk, "Balkona bez atmaya diye çıktım. Çocuk balkon kapısını benim üzerime kilitledi. Öyle bir panik yaşadım ki, ne olduğunu anlamadım. Normalde yapmayacağı bir şeyi yaptı. Çok şükür bir şey olmadı. Allah itfaiye ekiplerimizden razı olsun. Kızım içeride düşer, bir şey olur diye çok korktum. Çok farklı bir duygu. Şu an bile elim ayağım tutmuyor, titriyorum. Anneler, kapının üzerinde kesinlikle anahtar bırakmasınlar. Ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmasınlar" dedi. - KOCAELİ

1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı

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Emine Öztürk, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı - Son Dakika
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